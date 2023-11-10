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Врач рассказала, что вишня, помидоры и ещё пять продуктов помогут наладить ночной сон

1:42
Здоровье

Врач-диетолог Молли Хембри перечислила семь продуктов, введение в рацион которых сделает ночной сон крепче и качественнее.

Врач рассказала, что вишня, помидоры и ещё пять продуктов помогут наладить ночной сон
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

По словам врача, те, кто мучается от бессонницы, должны чаще есть вишню, содержащую главный гормон сна — мелатонин. Людям, которые хотят спать дольше и не просыпаться среди ночи, неплохо бы выпивать на ночь вишнёвого сока.

Киви благодаря высокому содержанию клетчатки благотворно действует не только на работу ЖКТ, но и на качество ночного сна. Хембри посоветовала с этой целью съедать киви в течение четырёх недель, пишет портал Eat this, Not that!

Положительно влияют на ночной отдых индейка и лосось. Индейка ценна в этом смысле наличием аминокислоты триптофан, которая нормализует цикл сна и бодрствования. А лосось благодаря жирным кислотам омега-3 улучшает сон и благотворно влияет на сердечно-сосудистую системы.

У любителей молочных продуктов, в частности, молочного йогурта, не должно быть проблем с засыпанием и пробуждением благодаря содержанию белка альфа-лактальбумина.

Диетолог отметила, что тыквенные семечки, содержащие магний, успокаивают нервы, делая сон более продолжительным.

И, наконец, седьмым продуктом, положительно влияющим на сон, Хембри назвала помидоры, в которых есть мелатонин, как и в вишне, а также ликопин, который позволяет спать дольше. Для профилактики бессонницы помидоры полезно употреблять за два часа до сна, добавила эксперт.

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