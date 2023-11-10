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Эндокринолог Сюракшина назвала сухофрукт, снижающий уровень холестерина

0:57
Здоровье

Эндокринолог Елена Сюракшина поделилась информацией о пользе и вреде употребления чернослива.

Эндокринолог Сюракшина назвала сухофрукт, снижающий уровень холестерина
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач отметила, что чернослив выделяется высоким содержанием полезных веществ, таких как витамины А, К, С, B, Е, а также калий, магний, медь и другие. Эксперт подчеркнула также высокую пищевую ценность продукта. Рекомендуемая дневная норма употребления составляет 5-6 плодов.

Чернослив благотворно влияет на пищеварение, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, стабилизирует давление, способствует укреплению костей, улучшает состояние нервной системы и общий иммунитет.

Важно отметить, что, как и в случае с другими продуктами, у чернослива есть свои противопоказания. Поэтому перед включением его в рацион следует проконсультироваться со специалистом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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