Эндокринолог Елена Сюракшина поделилась информацией о пользе и вреде употребления чернослива.
Врач отметила, что чернослив выделяется высоким содержанием полезных веществ, таких как витамины А, К, С, B, Е, а также калий, магний, медь и другие. Эксперт подчеркнула также высокую пищевую ценность продукта. Рекомендуемая дневная норма употребления составляет 5-6 плодов.
Чернослив благотворно влияет на пищеварение, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, стабилизирует давление, способствует укреплению костей, улучшает состояние нервной системы и общий иммунитет.
Важно отметить, что, как и в случае с другими продуктами, у чернослива есть свои противопоказания. Поэтому перед включением его в рацион следует проконсультироваться со специалистом.
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