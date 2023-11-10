Врач Николс назвал главные признаки того, что человек находится на грани алкоголизма

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Первыми признаками алкоголизма считаются частые случаи потребления алкоголя или его употребление в избыточных количествах. Это состояние известно как "пограничная зависимость" и предшествует развитию классического алкоголизма. Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на высказывания британского доктора Дейва Николса.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Николса, многие люди осознают наличие некоторых проблем, но им трудно определить, является ли это уже алкоголизмом. Для более точного ответа на этот вопрос врач предложил рассмотреть несколько признаков, указывающих на начальные стадии заболевания. Среди них:

Постоянное ежедневное употребление алкоголя или его потребление в больших количествах.

Встречи с друзьями, которые сопровождаются употреблением алкоголя.

Кроме того, "пограничная зависимость" может сопровождаться депрессией, нарушениями сна, болями в животе и повышением давления.

Если возникают подозрения о наличии начинающегося алкоголизма, Николс рекомендует общаться с теми, кто не употребляет алкоголь, уменьшить потребление (установив конкретные цели) или обратиться за помощью к специалисту.

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