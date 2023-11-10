Чистка печени может грозить серьёзными осложнениями

Чистка печени сама по себе не из приятных. Кроме этого, назначать её должен строго врач. Если же делать эту процедуру самостоятельно, можно заработать серьёзные осложнения, подчеркнула гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Заботина.

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Гепатолог сообщила, что чистка печени показана только при подтверждённом заболевании этого органа.

"Здоровая печень в профилактической чистке (тюбажах, зондированиях и детоксах) не нуждается, это нефизиологично. Не мешайте ей работать", — сказала Заботина в разговоре с изданием "Доктор Питер".

После тюбажа пациент может страдать от диареи. Кишечник точно "будет не рад" подобной процедуре, отметила врач.

Последствиями тюбажа желчного пузыря может быть желчная колика и механическая желтуха, возникающие из-за перемещения мелких желчных камней, которые закупоривают протоки.

Кроме того, результатом чистки печени может стать также острый билиарный панкреатит, когда камень застревает у выхода протока в двенадцатиперстную кишку, из-за чего желчь поступает обратно в проток поджелудочной железы.

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ЧИСТКА ПЕЧЕНИ: Мифы и правда | Гастроэнтеролог о чистке печени