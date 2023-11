Чистка печени сама по себе не из приятных. Кроме этого, назначать её должен строго врач. Если же делать эту процедуру самостоятельно, можно заработать серьёзные осложнения, подчеркнула гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Заботина.

Фото: wikimedia.org by Nephron is licensed under CC BY-SA 3.0