Врач перечислила продукты, которые быстро поднимут настроение

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопрос о том, какие продукты могут повысить уровень серотонина, весьма актуален в обществе, поскольку серотонин играет ключевую роль в регуляции настроения и общего психического состояния. Невролог, педиатр Альмира Гимранова рассказала читателям Pravda.Ru, какие продукты могут способствовать повышению уровня серотонина.

Фото: https://www.verywellmind.com/what-is-happiness-4869755 by Verywell/ Jiaqi Zhou

Продукты, богатые триптофаном, такие как индейка, курица, рыба, орехи, семена тыквы и соевые продукты, поскольку триптофан является аминокислотой, из которой синтезируется серотонин.

Углеводы с низким гликемическим индексом, такие как цельнозерновые хлебцы и овсянка, поскольку они увеличивают уровень триптофана в крови, способствуя синтезу серотонина.

Продукты, богатые витамином B, такие как бананы, авокадо, шпинат и картошка, поскольку витамин B6 активно участвует в преобразовании триптофана в серотонин.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах и льняном масле, оказывающие положительное влияние на мозговую функцию и уровень серотонина.

Темный шоколад: включает в себя триптофан и может стимулировать высвобождение эндорфинов, что также положительно влияет на настроение.

Однако важно помнить, что индивидуальные особенности каждого человека могут играть ключевую роль, и любые изменения в рационе следует обсудить с квалифицированным врачом, особенно при наличии медицинских состояний или принимаемых препаратов.

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