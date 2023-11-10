Вопрос о том, какие продукты могут повысить уровень серотонина, весьма актуален в обществе, поскольку серотонин играет ключевую роль в регуляции настроения и общего психического состояния. Невролог, педиатр Альмира Гимранова рассказала читателям Pravda.Ru, какие продукты могут способствовать повышению уровня серотонина.
Фото: https://www.verywellmind.com/what-is-happiness-4869755 by Verywell/ Jiaqi Zhou
Продукты, богатые триптофаном, такие как индейка, курица, рыба, орехи, семена тыквы и соевые продукты, поскольку триптофан является аминокислотой, из которой синтезируется серотонин.
Углеводы с низким гликемическим индексом, такие как цельнозерновые хлебцы и овсянка, поскольку они увеличивают уровень триптофана в крови, способствуя синтезу серотонина.
Продукты, богатые витамином B, такие как бананы, авокадо, шпинат и картошка, поскольку витамин B6 активно участвует в преобразовании триптофана в серотонин.
Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах и льняном масле, оказывающие положительное влияние на мозговую функцию и уровень серотонина.
Темный шоколад: включает в себя триптофан и может стимулировать высвобождение эндорфинов, что также положительно влияет на настроение.
Однако важно помнить, что индивидуальные особенности каждого человека могут играть ключевую роль, и любые изменения в рационе следует обсудить с квалифицированным врачом, особенно при наличии медицинских состояний или принимаемых препаратов.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ