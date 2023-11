Your browser does not support the audio element.

Частные медицинские учреждения Крыма и Курской области отказались от предоставления услуги прерывания беременности. Депутат Госдумы Ксения Горячева прокомментировала массовый отказ клиник от абортов.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Svetlanakorneva27 is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.