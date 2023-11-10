Частные медицинские учреждения Крыма и Курской области отказались от предоставления услуги прерывания беременности. Депутат Госдумы Ксения Горячева прокомментировала массовый отказ клиник от абортов.
По её мнению, подобные ограничения не улучшат демографическую ситуацию, а, как ни парадоксально, наоборот, ухудшит её.
"Женщины начнут делать "подпольные" аборты. У нас есть женщины без полиса ОМС, которые, например, не смогут обратиться в государственную больницу. Что тогда они будут делать?" — возмутилась народная избранница.
Она напомнила о негативных последствиях запрета абортов в СССР — уровень материнской смертности тогда в 32 раза превышал нынешний.
"Прямой запрет абортов — точно не тот путь, который сможет повлиять на демографию. За 40 лет ни в одной стране мира запрет абортов не помог поднять рождаемость", — заметила Горячева.
По её мнению, бороться с абортами и за увеличение рождаемости надо другими методами, прежде всего материальной мотивацией — помогать молодым семьям с жильём, выплачивать пособия матерям-одиночкам и т. д.
"Запреты редко приводят к положительным результатам", — заключила депутатка.
В пятницу стало известно об отказе частных медучреждений Курской области делать аборты. "Мы — второй субъект Российской Федерации, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности", — похвалился замглавы региона Андрей Белостоцкий.
Днём ранее пресс-служба минздрава Крыма сообщила об аналогичной инициативе негосударственных клиник на полуострове.
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