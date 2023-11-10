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В Госдуме осудили массовый отказ частных клиник от абортов

1:49
Здоровье » Акушерство и гинекология

Частные медицинские учреждения Крыма и Курской области отказались от предоставления услуги прерывания беременности. Депутат Госдумы Ксения Горячева прокомментировала массовый отказ клиник от абортов.

В Госдуме осудили массовый отказ частных клиник от абортов
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Svetlanakorneva27 is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

По её мнению, подобные ограничения не улучшат демографическую ситуацию, а, как ни парадоксально, наоборот, ухудшит её.

"Женщины начнут делать "подпольные" аборты. У нас есть женщины без полиса ОМС, которые, например, не смогут обратиться в государственную больницу. Что тогда они будут делать?" — возмутилась народная избранница.

Она напомнила о негативных последствиях запрета абортов в СССР — уровень материнской смертности тогда в 32 раза превышал нынешний.

"Прямой запрет абортов — точно не тот путь, который сможет повлиять на демографию. За 40 лет ни в одной стране мира запрет абортов не помог поднять рождаемость", — заметила Горячева.

По её мнению, бороться с абортами и за увеличение рождаемости надо другими методами, прежде всего материальной мотивацией — помогать молодым семьям с жильём, выплачивать пособия матерям-одиночкам и т. д.

"Запреты редко приводят к положительным результатам", — заключила депутатка.

В пятницу стало известно об отказе частных медучреждений Курской области делать аборты. "Мы — второй субъект Российской Федерации, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности", — похвалился замглавы региона Андрей Белостоцкий.

Днём ранее пресс-служба минздрава Крыма сообщила об аналогичной инициативе негосударственных клиник на полуострове.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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