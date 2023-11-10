Врач развенчала миф о кокосовой воде

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кокосовая вода — жидкость, содержащаяся в молодых плодах кокосовой пальмы. В отличие от других продуктов, которые получают в ходе переработки мякоти кокоса (кокосовое молоко, масло), кокосовая вода содержится в несозревших орехах по умолчанию — чтобы добыть её, не требуется никаких дополнительных манипуляций, кроме вскрытия скорлупы.

Фото: openverse by SingChan is licensed under CC BY 2.0

Популярность этот продукт обрёл после 2004 года в качестве экзотического напитка. Многие зарубежные производители старались создать вокруг кокосовой воды ажиотаж с помощью ложной рекламы её невероятно полезных свойств и преувеличения ценности состава. Например, утверждалось, что кокосовая вода гораздо полезнее и насыщеннее по составу, чем популярные спортивные напитки.

К сожалению, такая информация не соответствовала действительности: питательных веществ, витаминов и минералов в кокосовой воде очень мало — менее 10% от суточной нормы для взрослого человека.

"Кокосовая вода — хороший дополнительный источник калия, магния и кальция. Но в целом, она не приносит ощутимой пользы организму, и никаких чудодейственных свойств у неё нет. При интенсивных физических нагрузках она справляется с обезвоживанием точно не лучше, чем специализированные напитки", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

При разумном потреблении в качестве лакомства (одна-две порции или около 500-600 мл) кокосовая вода безвредна для человека. Конечно, с условием, что он не страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, не принимает специфические лекарства и биологически активные добавки — в таком случае предварительно лучше проконсультироваться с врачом.

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