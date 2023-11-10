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Онколог Бредер: необъяснимый кожный зуд может говорить о раке поджелудочной железы

0:58
Здоровье

Неочевидным признаком злокачественной опухоли поджелудочной железы может быть необъяснимый кожный зуд. Об этом рассказал онколог Валерий Бредер. Также признаком является изменение цвета кала на более светлый.

Онколог Бредер: необъяснимый кожный зуд может говорить о раке поджелудочной железы
Фото: https://i.pinimg.com/

По словам врача, на рак поджелудочной железы приходится 7,2% от всех летальных исходов в числе прочих онкологических заболеваний. Болезнь опасна тем, что до поздних стадий может развиваться бессимптомно. Такие симптомы, как пожелтение белков глаз и кожи, часто принимают за патологии печени.

Зуд может затрагивать как все тело, так и проявляться локально. Его причины — блокировка опухолью желчевыводящих протоков. Застой желчи, которая не выводится из организма, и вызывает зуд. Светлый стул также возникает из-за плохой перевариваемости пищи тоже по причине сужения желчных протоков.

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Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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