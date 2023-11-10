Онколог Бредер: необъяснимый кожный зуд может говорить о раке поджелудочной железы

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неочевидным признаком злокачественной опухоли поджелудочной железы может быть необъяснимый кожный зуд. Об этом рассказал онколог Валерий Бредер. Также признаком является изменение цвета кала на более светлый.

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По словам врача, на рак поджелудочной железы приходится 7,2% от всех летальных исходов в числе прочих онкологических заболеваний. Болезнь опасна тем, что до поздних стадий может развиваться бессимптомно. Такие симптомы, как пожелтение белков глаз и кожи, часто принимают за патологии печени.

Зуд может затрагивать как все тело, так и проявляться локально. Его причины — блокировка опухолью желчевыводящих протоков. Застой желчи, которая не выводится из организма, и вызывает зуд. Светлый стул также возникает из-за плохой перевариваемости пищи тоже по причине сужения желчных протоков.

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