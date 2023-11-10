Инфекционист Жемчугов рекомендовал россиянам вакцинироваться от гриппа до конца ноября

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роспотребнадзор призывает граждан России привиться от гриппа до конца ноября в связи с увеличением числа заболевших. Врач медицинских наук и эксперт по опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью Телеканалу "360" рассказал о правилах вакцинации и предложил альтернативные методы профилактики.

Фото: openverse by Sarah G is licensed under CC BY 2.0.

Медик отметил, что на данный момент нет значительного роста заболеваемости гриппом в России, но начался сезонное увеличение случаев, связанных с изменением погоды и похолоданием.

Специалист пояснил, что осеннюю вакцинацию рекомендуется тем, кто уже ранее получал прививки. Он также подчеркнул важность обследования у врача для выявления и устранения болезней, влияющих на иммунитет, таких как проблемы со щитовидной железой, сахарный диабет и хронические нарушения метаболизма.

"Вакцинироваться нужно тем, кто привык это делать. Так как есть иные способы профилактики. Одним из лучших вариантов является обследование у своего лечащего врача. Необходимо выявить болезни, мешающие организму работать, и устранить их", — объяснил Жемчугов.

Для тех, кто впервые прививается, требуется три недели для формирования иммунитета. Жемчугов отметил, что у населения есть всего две недели, чтобы привиться, предполагая интенсивный рост заболеваемости в декабре.

Он также отметил, что регулярная вакцинация может усилить иммунитет перед возможным всплеском гриппа, но не обеспечивает защиту от других инфекций, таких как ОРВИ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...