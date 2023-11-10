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Попова рассказала о течении новых типов COVID-19

1:22
Здоровье » Здоровье и профилактика

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире телеканала "Россия-24", как протекает COVID-19 при заражении циркулирующими сейчас новыми типами коронавируса.

Попова рассказала о течении новых типов COVID-19
Фото: gorzavod.ru

По её словам, врачи всё чаще сталкиваются с бессимптомным или не ярко выраженным течением некогда грозной болезни.

"Сегодня, всё-таки, эти вирусы вызывают хоть какие-то симптомы обязательно, то есть общее недомогание, небольшое повышение температуры", — отметила главный санитарный врач РФ.

При этом больной всё равно становится заразным, предупредила она.

"Если в условиях семьи у кого-то вот такое симптомное, стёртое течение, как мы говорим, при этом человек остается заразным, и он может быть опасен, — подчеркнула Попова, — как источник инфекции для своих близких".

Она настоятельно порекомендовала в случае подозрений на заражение коронавирусом сдавать анализ: "Ну сделайте тест — это никого ни к чему не обязывает, не занимает много времени, но даёт точное представление о своём здоровье".

Среди выявляемых коронавирусов сейчас преобладают субварианты Омикрона, такие как "пирола" и "кракен". Они более заразны, и, что самое неприятное, могут обходить иммунную защиту, но вызывают, как правило, лёгкую форму болезни.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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