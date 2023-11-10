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Врачи назвали 3 вида секса, которые обязаны практиковать семейные пары

2:24
Здоровье

Согласно официальной статистике, перед сном примерно 10% супружеских пар решают лечь в одну постель, укрыться одним одеялом, обменяться несколькими словами, а затем повернуться спиной друг к другу и заснуть. Явление отсутствия сексуальных отношений в браке встречается не редко, охватывая как пожилые, так и молодые пары, прожившие вместе более трех лет. Хотя счастливые браки могут существовать без секса, это больше исключение, чем правило. Чаще всего снижение сексуального влечения связано с гормональными изменениями в организме, возрастом или наличием болезней.

Врачи назвали 3 вида секса, которые обязаны практиковать семейные пары
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Для молодых и здоровых супругов отсутствие желания заниматься сексом может быть обусловлено различными причинами, такими как скука в общении, отсутствие общих интересов, ощущение предсказуемости, недостаток общих знакомых и недостаточное количество тактильных контактов.

Не следует винить одного партнера, если отношения лишены взаимного интереса, флирта и признания в любви. Обычно в этом виноваты оба партнера. Мужчины, как правило, предпочитают выжидательную позицию, ожидая, что их жены проявят интерес и "отблагодарят" сексом. Если же сексуальная энергия жены уходит на решение бытовых проблем, интимная жизнь становится нерегулярной и малоприятной.

Многие мужчины утверждают, что брак может убить сексуальную жизнь уже через три года, когда привыкание к партнеру ведет к потере сексуального влечения. Чтобы предотвратить это, супругам важно не только быть близкими, но и поддерживать страстные отношения. Разнообразие в интимной жизни помогает избежать рутины и "бытовухи".

Существует три вида секса, которые рекомендуется включать в брак:

  • Романтический секс, который включает в себя романтические встречи и возможность проведения времени вдвоем, чтобы поддерживать страсть и близость.
  • Быстрый секс, напоминающий о страстных моментах начала отношений и приносящий удовольствие обоим партнерам.
  • Здоровый секс, который важен для общего физического и эмоционального благополучия супругов, предотвращая возможные проблемы, такие как простатит у мужчин или изменения в настроении у женщин.

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