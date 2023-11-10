Oxford University Press: сидячий образ жизни вреден для сердца и сосудов

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Калифорнийского университета выявили, что недостаток физической активности увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты этого исследования были опубликованы в Oxford University Press (OUP), сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Эксперты проанализировали данные шести предыдущих исследований, посвященных воздействию физической активности на человеческое здоровье. Было установлено, что низкая ежедневная активность и сидячий образ жизни связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, гипертонии и тромбоза.

Снижение вероятности возникновения этих заболеваний может быть достигнуто с помощью физических упражнений. Ученые выявили, что даже кратковременная активность умеренной или средней интенсивности может оказать благотворное воздействие на сердце и сосуды. Тренировка или полчаса активной прогулки способны помочь избавиться от лишнего веса и уровня сахара в крови, что в совокупности снижает риск развития диабета.

Авторы исследования подчеркнули, что бег, быстрая ходьба или подъем по лестнице являются наиболее эффективными методами для укрепления сердечной мышцы (миокарда). Эти виды активности повышают частоту сердечных сокращений и ускоряют пульс, что способствует насыщению органов и тканей кислородом, улучшает кровообращение и обеспечивает питание клеток организма.

Ученые также подчеркнули, что не обязательно сразу переходить к интенсивным тренировкам. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, могут внести небольшие изменения, такие как увеличение пешеходных прогулок или начало работы в стоячем положении.