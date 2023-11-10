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Врач назвал признаки наличия камней в почках

0:52
Здоровье

Невыносимая боль в пояснице, тошнота и обнаружение крови в моче могут свидетельствовать о наличии камней в почках, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач назвал признаки наличия камней в почках
Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

По мнению специалиста, наиболее явным признаком является почечная колика.

Это одна из наиболее сильных болей, при которой поясница болит настолько сильно, что вызывает рвоту и "заставляет лезть по стенке". Эти симптомы возникают внезапно, и человек может находиться в таком состоянии сутки-двое, если врач не окажет помощь заранее.

"Когда камешки маленькие, они могут царапать стенки, вызывая появление крови в моче", — отметил врач.

Кроме того, наличие камней в почках можно выявить при проведении ультразвукового исследования, добавил Хухрев в беседе с "Москва 24".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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