Врач назвал признаки наличия камней в почках

Невыносимая боль в пояснице, тошнота и обнаружение крови в моче могут свидетельствовать о наличии камней в почках, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.
По мнению специалиста, наиболее явным признаком является почечная колика.
Это одна из наиболее сильных болей, при которой поясница болит настолько сильно, что вызывает рвоту и "заставляет лезть по стенке". Эти симптомы возникают внезапно, и человек может находиться в таком состоянии сутки-двое, если врач не окажет помощь заранее.
"Когда камешки маленькие, они могут царапать стенки, вызывая появление крови в моче", — отметил врач.
Кроме того, наличие камней в почках можно выявить при проведении ультразвукового исследования, добавил Хухрев в беседе с "Москва 24".
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