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Альтернатива мясу: диетолог назвал инновационный продукт

2:09
Здоровье

Когда мы говорим о растительных альтернативах животному белку, то подразумеваем, прежде всего, растительный белок. Фактически в разных пропорциях растительный белок присутствует во многих продуктах, но есть те, где его больше. На первое место я бы поставил инновационный продукт — растительное мясо, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Альтернатива мясу: диетолог назвал инновационный продукт
Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

"Этот аналог мясу изготавливается на основе бобовых культур. Кроме того, что растительное мясо содержит белок, полезные ненасыщенные жирные кислоты, витамины, оно плюс ко всему представлено на полках магазинов во вкусном и привычном виде. Это, наверное, главное преимущество современных растительных альтернатив. Я бы выделил растительные котлеты, на вкус вы вряд ли найдете различия с классическим мясом, только тяжести потом не будет и вреда сердечно-сосудистой системе.

Кроме того, мы можем встретить пельмени с растительным фаршем. Такое разнообразие растительного мяса говорит о достаточно продвинутом инновационном производстве, а также о желании производителей идти навстречу привычкам и вкусам потребителя", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Также диетолог отметил отдельно орехи. По питательным свойствам этому продукту нет равных, польза для организма при умеренном потреблении очень велика, насыщенных жиров они не содержат, что избавляет от проблем с лишним весом и диабетом. К тому же орехи очень удобны для перекуса на работе или при желании заменить чем-то полезным ужин. Плюс ко всему орехи богаты омега-кислотами, польза которых огромна для организма.

Третье место отдаем крупам. В цельнозерновых крупах содержится масса полезных веществ и микроэлементов. Гречка, овсянка, бурый рис, неочищенная пшеница — этот набор даст вам сил, энергии, позволит долгое время чувствовать насыщение.

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