Нутрициолог о питании для суставов: "В первую очередь необходим костный бульон"

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для здоровых суставов в первую очередь необходим всем уже известный костный бульон. В нем содержится большое количество желатина, который помогает сохранить здоровье суставов, отмечает специалист по превентивной медицине, нутрициолог Юлия Потапова.

Фото: freepik.com

"Рыба, богатая Омега-3 жирными кислотами, такая как лосось, треска и сардины, поможет снизить воспаление в суставах. Оливковое масло, которое богато мононенасыщенными жирами, также способствует снижению воспаления и поможет улучшить подвижность суставов. Особое внимание хочу обратить на куркумин — он является мощным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами, который может помочь снизить боль и воспаление в суставах", — рассказывает эксперт читателям Pravda.Ru.

Важно отметить, что правильное питание — это только один из аспектов поддержания здоровья суставов. Регулярные упражнения, поддержание здорового веса, отсутствие травм — также важные факторы для поддержания здоровых суставов.

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