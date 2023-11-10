Риск аллергической реакции может вырасти на фоне действия различных факторов. Накануне были опубликованы новые данные по поводу источников, провоцирующих подобное состояние.
Исследование было представлено на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).
Пока нет точных данных о том, что провоцирует развитие пищевой аллергии. Согласно новому исследованию, в котором принимали участие 38,4 тысячи детей и 40,4 тысячи взрослых с диагнозом "аллергия", причина может скрываться ещё в младенческом возрасте.
Опрошенные заявили, что при употреблении в чрезмерном количестве того или иного продукта, это и становится провоцирующим аллергические реакции моментом. Так ответил каждый пятый респондент.
Другие повышающие риск развития аллергии факторы:
С последним фактором родители несовершеннолетних связали самый частый процент аллергических реакций.
Наиболее часто аллергию могут вызвать арахис и цитрусовые.
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