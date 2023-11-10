Капуста — отличный овощ для выведения шлаков из организма и его обновления, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва. По словам специалиста, употреблять "детоксикатор" можно в любом виде.
Как подчеркнула диетолог, капуста содержит много серы, которая помогает держать на уровне количество антиоксиданта глутатиона, который, в свою очередь, выводит токсины из организма.
"Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжёлых металлов", — пояснила эксперт радио Sputnik.
Присутствие капусты в рационе улучшит работу печени, а распад метаболитов будет проходить своевременно.
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