Врач Королёва назвала капусту хорошим овощем для детоксикации организма

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Капуста — отличный овощ для выведения шлаков из организма и его обновления, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва. По словам специалиста, употреблять "детоксикатор" можно в любом виде.

Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Как подчеркнула диетолог, капуста содержит много серы, которая помогает держать на уровне количество антиоксиданта глутатиона, который, в свою очередь, выводит токсины из организма.

"Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжёлых металлов", — пояснила эксперт радио Sputnik.

Присутствие капусты в рационе улучшит работу печени, а распад метаболитов будет проходить своевременно.

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