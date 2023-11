PNAS: нарушения сна могут быть обусловлены генетически

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Токийского университета и Технологического университета Квинсленда обнаружили, что мутации в Period2 (Per2) могут повлиять на качество сна и циркадные ритмы. Их результаты были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

В исследовании, включающем участие лабораторных мышей, научная команда исследовала наличие генетических факторов, которые могут повлиять на биологические ритмы. Они обнаружили, что мутации в Period2 (Per2) ген, который связан с определенным белком, может привести к снижению общей продолжительности сна у мышей. Этот белок известен своей решающей ролью в регулировании циркадных ритмов.

Контроль уровней белка, синтезированных из мРНК (типа молекулы РНК, содержащей информацию об аминокислотной последовательности, необходимой для синтеза конкретных белков), регулируется недавно идентифицированной рамой открытого чтения, известной как uORF. Эта последовательность нуклеотидов в ДНК или РНК имеет потенциал кодировать белки. Примечательно, что примерно 75% генов, участвующих в регуляции циркадного ритма, имеют uORFs.

Мутации в uORFs в гене Period2 нарушают функционирование биологических часов мышей и индуцируют бессонницу. Исследователи предположили, что подобные механизмы могут влиять на циркадные ритмы у людей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Профессор Решетова Т.В.: Нарушения сна в общей медицинской практике: клиника, диагностика, лечение