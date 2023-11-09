Taylor&Francis: употребляющие газированные напитки дети чаще пробуют алкоголь

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное исследователями из Сеульского университета, нашло относительную связь между регулярным потреблением газированных напитков, содержащих кофеин и склонность к развитию алкогольной и наркотической зависимости в старшем возраст.

Фото: openverse.org by fimoculous is licensed under CC BY 2.0.

По данным исследования корейских ученых, дети, которые регулярно употребляют газированные напитки, являются более импульсивными и примерно в два раза чаще экспериментируют с алкоголем по сравнению с их сверстниками, которые не включают такие напитки в их рационе. Кроме того, молодые поклонники таких напитков могут быть более склонны к будущему использованию наркотических веществ.

Исследование предполагает, что сочетание сахара и кофеина в этих напитках может оказать токсическое воздействие на мозг, что делает людей более восприимчивыми к воздействию психоактивных веществ, таких как алкоголь и наркотики. Кроме того, дети, демонстрирующие зависимость от углекислых напитков в детстве, часто проявляют импульсивные черты личности, которые могут привести к безрассудному принятию решений с потенциально вредными последствиями для себя и других. Такие люди могут проявлять тенденцию к восстанию, неповиновению и агрессии в детстве, которые могут упорствовать в подростковом возрасте и взрослом возрасте, приводя их к поиску алкоголя и наркотиков.

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