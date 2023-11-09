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Врач Кондрахин: боль в спине может сигнализировать о болезни сердца и почек

1:00
Здоровье

По словам доктора Андрея Кондрахина, терапевта и кардиолога, боль в спине может быть показателем различных основных проблем здоровья, включая болезни почек, проблемы сердца и состояния желудка. Он также отметил, что такие условия, как язвы желудка, холецистит и панкреатит также могут вызвать тяжелую боль в спине.

Врач Кондрахин: боль в спине может сигнализировать о болезни сердца и почек
Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Доктор Кондрахин подчеркнул, что в некоторых случаях боль может быть настолько интенсивна, что это может привести к потере сознания. Кроме того, он указал, что у мужчин боль в спине может быть признаком заболеваний, связанных с мочевым пузырем, в то время как у женщин, он может быть связан с проблемами органов малого таза и репродуктивной системы.

Кондрахин настоятельно советует людям обратиться за медицинской помощью, если боль в спине сохраняется более чем в день. Игнорирование таких симптомов может привести к прогрессированию основного состояния здоровья.

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Боль в спине - когда это почки, а не позвоночник | Беседа с @stanislavali
Автор Ангелина Ефремова
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