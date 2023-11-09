Многие из нас ищут быстрые и простые способы похудения. Однако фитнес-тренер Евгений Афанасьев предлагает неожиданный, но эффективный метод. В интервью с ИА PrimaMedia он рассказал, что одним из самых полезных упражнений для снижения веса является поворот головы влево и вправо, но не для физической активности, а для контроля над питанием.
По мнению эксперта, даже одна минута физической активности может потреблять определенное количество калорий, но не существует чудесных тренировок, способных радикально изменить вес.
"Лучшее упражнение для снижения веса — поворот головы влево и вправо, когда вам предлагают съесть что-то вкусное. Поэтому для успешного похудения необходим дефицит калорий, который, безусловно, требует коррекции в питании", — утверждает фитнес-тренер Евгений.
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