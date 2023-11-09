Фитнес-тренер раскрыл 1 неожиданный рабочий прием сброса веса

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас ищут быстрые и простые способы похудения. Однако фитнес-тренер Евгений Афанасьев предлагает неожиданный, но эффективный метод. В интервью с ИА PrimaMedia он рассказал, что одним из самых полезных упражнений для снижения веса является поворот головы влево и вправо, но не для физической активности, а для контроля над питанием.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

По мнению эксперта, даже одна минута физической активности может потреблять определенное количество калорий, но не существует чудесных тренировок, способных радикально изменить вес.

"Лучшее упражнение для снижения веса — поворот головы влево и вправо, когда вам предлагают съесть что-то вкусное. Поэтому для успешного похудения необходим дефицит калорий, который, безусловно, требует коррекции в питании", — утверждает фитнес-тренер Евгений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как быстро похудеть? Самый эффективный способ ☝️