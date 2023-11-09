Ученые нашли причину повышения риска Альцгеймера

Специалисты из Университета Южной Австралии выявили фактор, повышающий вероятность развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Эта информация поступила от FBM, ссылающегося на данные из ScienceDirect. Согласно этому источнику, исследование было проведено с участием 70 здоровых пожилых людей в возрасте от 60 до 80 лет, не имеющих признаков деменции.

В ходе исследования врачи измеряли артериальное давление и оценивали упругость артерий головного мозга.

Результаты показали, что у участников, у которых наблюдались временные изменения артериального давления, отмечалось снижение когнитивных способностей, что может стать предпосылкой для развития деменции.

Ученые также обнаружили у тех же испытуемых жесткость артерий, что приводит к нарушению транспортировки крови и увеличивает риск инфарктов и инсультов.



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