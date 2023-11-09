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Ученые нашли новый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

1:13
Здоровье

Американские исследователи провели научное исследование, в ходе которого была изучена эффективность препаратов, применяемых при лечении алкоголизма. Об этом сообщает Journal of the American Medical Association.

Ученые нашли новый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Люди, страдающие от алкоголизма, испытывают трудности в отказе от употребления алкоголя и неспособны контролировать количество употребленного. Это психологическое расстройство сложно поддаётся терапии.

Согласно результатам исследования, наиболее эффективными методами лечения являются поведенческая и групповая психотерапия. Кроме того, врачи также назначают различные медикаменты, эффективность которых была подвергнута анализу учеными.

Специалисты внимательно рассмотрели 118 научных исследований, направленных на оценку пользы от применения лекарств при лечении алкоголизма. В этих исследованиях участвовало более 20,9 тысяч человек.

Было выяснено, что из 12 рассмотренных препаратов действительно эффективными признаны всего лишь два. При этом ученые охарактеризовали эффективность этих лекарств как умеренную.

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Как бросить пить? Самый эффективный метод лечения алкоголизма | Вопрос доктору
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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