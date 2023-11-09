Глава Роспотребнадзора рассказала об увеличении случаев заболевания гриппом в стране.
Жителям России, которые пока ещё не прошли вакцинацию против гриппа, необходимо срочно отправиться в поликлинику и привиться, заявила Анна Попова в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Прививаться еще нужно, и до конца ноября у нас есть время", — сказала глава Роспотребнадзора.
Специалист пояснила, что поводом для призыва к ускорению темпов вакцинации против гриппа стало увеличение числа случаев заболевания вирусными инфекциями.
"Дальше будет только развитие", — добавила Попова
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.