Россиян призвали привиться от гриппа до конца ноября

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава Роспотребнадзора рассказала об увеличении случаев заболевания гриппом в стране.

Фото: openverse.org by Daniel Paquet is licensed under CC BY 2.0

Жителям России, которые пока ещё не прошли вакцинацию против гриппа, необходимо срочно отправиться в поликлинику и привиться, заявила Анна Попова в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Прививаться еще нужно, и до конца ноября у нас есть время", — сказала глава Роспотребнадзора.

Специалист пояснила, что поводом для призыва к ускорению темпов вакцинации против гриппа стало увеличение числа случаев заболевания вирусными инфекциями.

"Дальше будет только развитие", — добавила Попова

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