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Россиян призвали привиться от гриппа до конца ноября

0:41
Здоровье

Глава Роспотребнадзора рассказала об увеличении случаев заболевания гриппом в стране.

Россиян призвали привиться от гриппа до конца ноября
Фото: openverse.org by Daniel Paquet is licensed under CC BY 2.0

Жителям России, которые пока ещё не прошли вакцинацию против гриппа, необходимо срочно отправиться в поликлинику и привиться, заявила Анна Попова в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Прививаться еще нужно, и до конца ноября у нас есть время", — сказала глава Роспотребнадзора.

Специалист пояснила, что поводом для призыва к ускорению темпов вакцинации против гриппа стало увеличение числа случаев заболевания вирусными инфекциями.

"Дальше будет только развитие", — добавила Попова

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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