Диетолог сообщила о пользе чёрного риса против рака

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление черного риса может помочь в защите от сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшить риск развития рака, но необходимо осторожно подходить к этому продукту, особенно для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала диетолог Изабель Васкес из Университета Ла Саль на страницах журнала Health.

Фото: Wikipedia by Anna Frodesiak is licensed under Общественное достояние

Черный рис, также известный как фиолетовый рис, является цельнозерновой крупой, которая была известна и употреблялась в Китае, Корее и Японии на протяжении многих веков. В древности его считали продуктом, предназначенным исключительно для императоров и богатых людей, поэтому его называют "запретным рисом".

По текстуре черный рис напоминает коричневый рис, который также является видом цельнозернового зерна. Темный цвет черного риса обусловлен содержанием антоцианов. Антоцианы — это мощные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами, что снижает риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Одно исследование показало, что регулярное потребление антоцианов связано с уменьшением риска сердечного приступа у пациентов старше 65 лет с нормальным кровяным давлением.

Крупные исследования также показали, что употребление большего количества цельных зерен связано с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца. Это может быть связано с тем, что цельнозерновые продукты, включая черный рис, богаты клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина в крови. Клетчатка также помогает предотвращать запоры и поддерживать здоровье кишечной микрофлоры, которая вырабатывает вещества, благоприятно влияющие на здоровье человека.

Однако для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как синдром раздраженного кишечника, употребление черного риса может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, особенно если его употреблять с другими продуктами, богатыми клетчаткой, так как это может привести к избыточной активности желудочно-кишечного тракта.

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Черный Рис Польза и где Вред