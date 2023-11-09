Science Direct: Итальянские ученые нашли способ есть меньше сахара

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Итальянская группа исследователей из университета Кампании провела увлекательное исследование, выявившее влияние высокой температуры в помещении на восприятие вкуса пищи, придавая ему более сладкий оттенок. Кроме того, цветовая гамма декора также оказывает воздействие на аппетит человека. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Science Direct.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее проведенные исследования уже указывали на то, что западный образ питания может вызывать набор лишнего веса и приводить к различным проблемам со здоровьем. Этот стиль питания характеризуется потреблением большого количества мяса и обработанной, рафинированной пищи, при этом отличается недостаточным включением цельных зерен, фруктов и овощей. Избыточное употребление сахара также может негативно сказаться на организме.

Исследователи стремились найти естественные методы уменьшения аппетита и желания к сладкому, чтобы помочь людям поддерживать правильное питание. В рамках эксперимента итальянские ученые провели тестирование с участием добровольцев и выяснили, что пребывание в теплом помещении с красным декором усиливает аппетит. В такой обстановке участники исследования воспринимали апельсиновый сок с низким содержанием сахара как более сладкий. Аналогично, преобладание зеленого цвета в интерьере при прохладной температуре уменьшало восприятие сладкого вкуса и снижало аппетит.

Ученые подчеркнули, что изменение окружающей среды, в которой люди употребляют пищу, может потенциально помочь контролировать аппетит без необходимости в значительных усилиях. Эти естественные факторы, такие как температура и цвет, могут использоваться для создания условий, способствующих здоровому питанию и управлению аппетитом.

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