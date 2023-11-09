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Профессор Гельфанд заявил, что нуропаты являются шарлатанами

2:36
Здоровье

Натуропатия — это сфера альтернативной медицины, которая набирает всё большую популярность с каждым годом. Её сторонники утверждают, что она может помочь при лечении разных заболеваний и улучшении общего состояния организма.

Профессор Гельфанд заявил, что нуропаты являются шарлатанами
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Однако существует постоянное разногласие относительно эффективности натуропатии и распространения недобросовестных практиков в этой сфере. Где же правда и на ком можно полагаться?

Мнение об этом вопросе было высказано в беседе с корреспондентом российским биоинформатиком, врачом биологических наук, кандидатом физико-математических наук, членом Европейской Академии, профессором и вице-президентом по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаилом Гельфандом.

Согласно его точке зрения, относиться скептически ко всем видам натуропатии следует обязательно.

"Людям, утверждающим, что они проводят месяцы на капустных и свекольных соках, чтобы очистить свой организм, лучше сначала очистить свои мысли", — подчеркнул Гельфанд.

По его мнению, все, что не прошло серьёзных клинических испытаний, можно считать шарлатанством. Он выразил своё отрицательное отношение к гомеопатии, натуропатии и остеопатии.

Тем не менее, специалист отметил, что в обычной клинической медицине часто используются натуральные ингредиенты. К примеру, он упомянул хинин — основной алкалоид коры хинного дерева с горьким вкусом, который применяется в лечении малярии и извлекается из коры ивы. Однако сейчас существуют более эффективные лекарства для борьбы с малярией.

Гельфанд также упомянул артемизию, растение, из которого изготавливается эффективный антипаразитарный препарат артемизин. Этот препарат способствует очищению организма от паразитов и восстановлению работы желудочно-кишечного тракта. Однако важно отметить, что все эти растения прошли серьёзные клинические исследования и имеют подтверждённую эффективность.

По мнению Михаила Гельфанда, без клинических испытаний нет никакой основы говорить о полезных свойствах каких-либо препаратов или настоев. Он подчеркнул, что теоретически любые растения могут иметь целебные свойства, но важно не поддаваться псевдонаучным утверждениям и не прибегать к неэффективным методам, таким как "очищение" организма с использованием капустных листьев и подобных практик.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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