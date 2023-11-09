Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мама онкобольной девочки рассказала о встрече с Владимиром Путиным
Бетонный столб упал на коляску с ребёнком в Омске
Автоэксперт Зайцев рассказал о новых бюджетных автомобилях в России
Матери погибшего боевика ВСУ вручили тело неизвестного солдата: в гробу не сын
Ученые рассказали, как завещать свое тело науке после смерти
Украинский певец Миша Марвин потерял 255 тысяч рублей, пытаясь снять квартиру в Москве
В СМИ Китая написали о перевороте на Украине: Буданов решил сменить Зеленского
Правительство РФ выделяет 95 миллиардов рублей на льготную ипотеку
Замглавы МИД РФ счёл возможным разрыв дипотношений с США

Диетолог Соломатина назвала продукты, которые ухудшают слух

0:58
Здоровье

Потребление сладких и жирных продуктов может негативно сказаться на слухе, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркивает, что жирное мясо и фастфуд могут способствовать развитию атеросклероза, что, в свою очередь, может нарушить кровоснабжение слухового аппарата и ухудшить слух.

Диетолог Соломатина назвала продукты, которые ухудшают слух
Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

Соломатина также отмечает, что злоупотребление сахаром, сладкой выпечкой и быстрорастворимыми кашами может оказывать негативное воздействие на работу уха. Она предостерегает от частого потребления сладких продуктов, так как это может привести к развитию диабета, что, в свою очередь, может вызвать разрушение клеток головного мозга и аппарата, отвечающего за слух.

Важно следить за своим рационом и предпочитать более здоровые продукты, чтобы поддерживать не только общее здоровье, но и заботиться о функциях слухового аппарата, сообщает Москва 24.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

5 продуктов для ОТЛИЧНОГО СЛУХА. Советы диетолога
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
Последние материалы
Мама онкобольной девочки рассказала о встрече с Владимиром Путиным
Бетонный столб упал на коляску с ребёнком в Омске
Автоэксперт Зайцев рассказал о новых бюджетных автомобилях в России
Матери погибшего боевика ВСУ вручили тело неизвестного солдата: в гробу не сын
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые ухудшают слух
Ученые рассказали, как завещать свое тело науке после смерти
Украинский певец Миша Марвин потерял 255 тысяч рублей, пытаясь снять квартиру в Москве
В СМИ Китая написали о перевороте на Украине: Буданов решил сменить Зеленского
Правительство РФ выделяет 95 миллиардов рублей на льготную ипотеку
Замглавы МИД РФ счёл возможным разрыв дипотношений с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников