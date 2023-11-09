Диетолог Соломатина назвала продукты, которые ухудшают слух

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потребление сладких и жирных продуктов может негативно сказаться на слухе, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркивает, что жирное мясо и фастфуд могут способствовать развитию атеросклероза, что, в свою очередь, может нарушить кровоснабжение слухового аппарата и ухудшить слух.

Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

Соломатина также отмечает, что злоупотребление сахаром, сладкой выпечкой и быстрорастворимыми кашами может оказывать негативное воздействие на работу уха. Она предостерегает от частого потребления сладких продуктов, так как это может привести к развитию диабета, что, в свою очередь, может вызвать разрушение клеток головного мозга и аппарата, отвечающего за слух.

Важно следить за своим рационом и предпочитать более здоровые продукты, чтобы поддерживать не только общее здоровье, но и заботиться о функциях слухового аппарата, сообщает Москва 24.

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5 продуктов для ОТЛИЧНОГО СЛУХА. Советы диетолога