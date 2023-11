Диетолог Соломатина назвала продукты, которые ухудшают слух

Your browser does not support the audio element.

Потребление сладких и жирных продуктов может негативно сказаться на слухе, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркивает, что жирное мясо и фастфуд могут способствовать развитию атеросклероза, что, в свою очередь, может нарушить кровоснабжение слухового аппарата и ухудшить слух.

Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license: