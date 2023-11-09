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Эксперт рассказала, кому нельзя есть бананы: "Например, если у вас варикоз"

1:50
Здоровье

В мире известно более 300 сортов бананов. Родиной плода считается Юго-Восточная Азия. Даже сейчас во многих странах это основной источник питания. В Россию их привозят из Эквадора, чаще всего зелёными. О том, как определить зрелые бананы и кому их можно включать в рацион, рассказала читателям Pravda. Ru кулинарный блогер Тома Готовитдома.

Эксперт рассказала, кому нельзя есть бананы: "Например, если у вас варикоз"
Фото: "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

Степень зрелости определяется по цвету фрукта:

  • зелёные бананы — только сняты с дерева;
  • зёлёно-жёлтые — начинают дозревать;
  • жёлто-зелёные — будут съедобны через 8 часов;
  • жёлтые с зелёным кончиком — идеальны для употребления.

Полностью жёлтые нужно съесть в ближайшие 8 часов. Бананы жёлтого цвета с коричневыми пятнами — полностью созревшие, с максимальным количеством питательных веществ. Зелёные бананы содержат больше клетчатки и пребиотиков, лучше насыщают, но менее вкусные. В зелёных бананах большое содержание крахмала, который ещё не превратился в сахар, поэтому они хуже усваиваются.

Жёлтые бананы вкуснее, слаще, хорошо усваиваются и в них больше антиоксидантов. В коричневых бананах меньше витаминов и минералов, самое высокое содержание антиоксидантов и они самые сладкие. Спелые бананы укрепляют иммунитет и повышают настроение. Переспевшие бананы могут негативно повлиять на ЖКТ.

"Людям с сахарным диабетом, варикозной болезнью, повышенной свертываемостью крови лучше воздержаться от их употребления. Если человек здоров, есть бананы лучше всего в первой половине дня и не больше пяти штук", — предупреждает блогер.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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