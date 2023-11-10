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Врач-эндокринолог назвала ошибки при снижении веса: не от жировой ткани избавляемся, а теряем мышечную

1:50
Здоровье

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова в беседе с Pravda.Ru назвала ошибки, которые мешают похудеть.

Врач-эндокринолог назвала ошибки при снижении веса: не от жировой ткани избавляемся, а теряем мышечную
Фото: Нейросеть Шедеврум

Балашова предупредила, что очень быстрое похудение приведёт к тому, что вес в итоге вернётся к исходным цифрам. Следующая попытка похудеть, по словам эксперта, будет гораздо хуже.

"Когда мы резко начинаем худеть и ограничиваем себя в еде, в первую очередь мы не от жировой ткани избавляемся, мы теряем мышечную ткань, тогда могли бы "сгореть" и преобразоваться в энергию "накопленные жиры". Быстро сброшенный вес вновь вернётся, если не изменить питание, если не увеличить физическую нагрузку. И вот это раскачивание (вес то набирается, то резкое сбрасывается) ничего хорошего в итоге не принесёт. И потеря именно мышечной ткани в дальнейшем приведет к тому, что в следующий раз похудеть будет гораздо труднее", — рассказала эндокринолог.

Специалист отметила, что для снижения веса важно перестроить образ жизни и увеличить
двигательную активность. Она объяснила, что худеть нужно постепенно и желательно под присмотром специалиста.

"Взлезть в новогоднее платье — не проблема. Просто то, что было сброшено за
очень короткий промежуток, потом опять всё вернётся. И следующий заход на похудение будет проходить гораздо сложнее. Это набирается вес очень быстро. А организм легко не расстается с запасами", — объяснила врач.

Балашова предупредила, что неправильные способы похудения могут привести не только к потере мышечной массы, но и к проблемам с кожей и волосами, проблемам с иммунитетом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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