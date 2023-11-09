Повысить либидо можно с помощью определённых тренировок

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фитнес-тренер Максим Оборин рассказал, что определённые занятия спортом помогают повысить либидо.

Фото: www.localfitness.com.au

По словам эксперта, речь идёт о силовых тренировках с использованием небольшого отягощения. Такие занятия благотворным образом сказываются на гормональном фоне, вызывая в организме так называемый положительный стресс.

Такая тренировка способствует выделению у человека значительного количества половых гормонов, стимулируя его сексуальное желание.

Оборин в разговоре с "Правилами жизни" порекомендовал делать акцент на тех упражнениях, в которых участвует большое количество мышц. В этом плане, по словам эксперта, хороши отжимания, приседания с небольшим отягощением, подтягивания, занятия на тренажёрах.

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Как спорт влияет на ЛИБИДО?