Фитнес-тренер Максим Оборин рассказал, что определённые занятия спортом помогают повысить либидо.
По словам эксперта, речь идёт о силовых тренировках с использованием небольшого отягощения. Такие занятия благотворным образом сказываются на гормональном фоне, вызывая в организме так называемый положительный стресс.
Такая тренировка способствует выделению у человека значительного количества половых гормонов, стимулируя его сексуальное желание.
Оборин в разговоре с "Правилами жизни" порекомендовал делать акцент на тех упражнениях, в которых участвует большое количество мышц. В этом плане, по словам эксперта, хороши отжимания, приседания с небольшим отягощением, подтягивания, занятия на тренажёрах.
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