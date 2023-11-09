В Министерстве здравоохранения России рассказали о негативных последствиях употребления продуктов, не прошедших термическую обработку.
Сырые мясо и рыба могут стать источниками опасных заболеваний, убеждён главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян. Об этом пишет РИА Новости.
"Ты не сможешь проследить, какое мясо, какая рыба и прочее поступают к нам, они априори не стерильны. И поступление в организм чужеродных биологических агентов может привести к тяжёлым последствиям, поэтому здесь надо быть очень осторожным", — заявил диетолог.
Специалист раскритиковал решение властей принять закон, запрещающий практиковать вегетарианство среди детей.
"Все насильственные действия, они всегда вызывают и противодействие… Ах, запрещают, значит что-то в этом есть! Это наоборот — привлечь внимание, это антиреклама, она тоже работает как реклама", — пояснил Тутельян.
Также диетолог обратился к родителям с призывом лучше изучить тему правильного питания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.