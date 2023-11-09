Россиян предупредили об опасности сыроедения

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Министерстве здравоохранения России рассказали о негативных последствиях употребления продуктов, не прошедших термическую обработку.

Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

Сырые мясо и рыба могут стать источниками опасных заболеваний, убеждён главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян. Об этом пишет РИА Новости.

"Ты не сможешь проследить, какое мясо, какая рыба и прочее поступают к нам, они априори не стерильны. И поступление в организм чужеродных биологических агентов может привести к тяжёлым последствиям, поэтому здесь надо быть очень осторожным", — заявил диетолог.

Специалист раскритиковал решение властей принять закон, запрещающий практиковать вегетарианство среди детей.

"Все насильственные действия, они всегда вызывают и противодействие… Ах, запрещают, значит что-то в этом есть! Это наоборот — привлечь внимание, это антиреклама, она тоже работает как реклама", — пояснил Тутельян.

Также диетолог обратился к родителям с призывом лучше изучить тему правильного питания.

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