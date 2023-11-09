Врач рассказала о вреде и пользе глютена

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Продукты без глютена стали настоящим модным трендом правильного питания. Неужели этот распространённый белок действительно настолько опасен, что вынуждает всё больше людей отказываться от него? Узнали у доктора медицинских наук Рины Заславской.

Фото: FB-страница магазина "Глобус"

Да, некоторым из нас сильно не повезло — в организме не вырабатывается фермент для расщепления глютена, подтвердила она. Состояние довольно неприятное: употребление чего угодно мучного — от пирожных до лапши — оборачивается болями в животе, поносом и тому подобными проблемами.

По словам доктора, это генетически обусловленная патология, и поделать с ней ничего нельзя — только безглютеновая диета. Но в наше время, когда на прилавках магазинов широкий ассортимент продуктов, её соблюдение не вызывает особых трудностей.

"Надо себя приучить обходиться без хлеба, без макарон, без выпечки. Надо приучить себя, и проблема будет снята. Или пойти в магазин и посмотреть, продаётся ли такой хлеб с учетом этого дефицита глютена. На ярлыке написано, можно или нельзя. И вся проблема", — сказала врач.

Врождённую непереносимость глютена практически невозможно не заметить или с чем-то перепутать. "Если человек с рождения не переносит эти продукты, значит, 100% у него не вырабатывается этот фермент, который осуществляет ферментное превращение глютена в то, что удобно для организма", — пояснила Рина Михайловна.

Всем остальным же, непереносимостью глютена не страдающим, есть его можно и нужно. "Это тоже аминокислота, которая нужна человеку", — заключила специалист.

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