Пластический хирург рассказал об избавлении от "жировых ловушек" с помощью липосакции

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал, в каком случае липосакция поможет справиться с эстетическими проблемами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт объяснил, что липосакция — не понацея, и она не является способом борьбы с лишним весом.

Ранее сообщалось, что лечившаяся от анорексии Алёна Шишкова сделала липосакцию рук.

Хирург отметил, что липосакция призвана удалить локальные жировые отложения людям, которые не страдают ожирением.

Медик предупредил, что хирургическое вмешательство может закончиться инфекциями, кровотечениями и тромбозами.

Зимин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что операция назначается при наличии "жировых ловушек" в области живота, бёдер, боков, верхней части рук, коленей, второго подбородка.

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