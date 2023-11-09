Кардиолог: боль в верхней части живота может быт признаком проблем с сердцем

Известно, что на проблемы с сердцем указывают боль в груди и одышка. Однако, как отметила врач-кардиолог, врач функциональной диагностики "СМ-Клиника" Мария Зебелян, о проблемах с сердцем говорят и другие, не столь очевидные признаки.

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О значительном повышении артериального давления может говорить головная боль, особенно в затылочной части, пишет Газета.Ru.

Также, по словам врача, на проблемы с сердцем указывают головокружения и обмороки. Часто они являются признаком аритмии, являясь следствием неэффективного кровообращения.

Кардиолог добавила, что иногда симптомом проблем с сердцем может быть даже боль в верхней части живота.

"Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, и вызывает дискомфорт в верхней части живота", — объяснила Забелян.

Помимо этого, врач призвала не игнорировать ксантомы (желтоватые бляшки или узлы под кожей, являющиеся следствием накопления холестерина) и ксантелазмы (аналогичные образования в области век), которые, по словам специалиста, указывают на высокий уровень холестерина в крови, провоцирующий сердечные заболевания.

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