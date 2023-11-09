Сексолог перечислила продукты, которые повышают либидо у мужчин

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На мужское либидо могут влиять различные факторы. Они приводят к снижению сексуального влечения и вызывают разочарование в интимной сфере. Врач-психотерапевт, нутрициолог, сексолог Лариса Никитина рассказала в беседе с Pravda.Ru о том, как поднять мужское либидо.

Фото: https://firstthings.org/7-tips-for-couples-who-work-together/

Специалист рассказала, что в рационе мужчины должны быть продукты с высоким содержанием витаминов. Это касается, в первую очередь, витаминов группы В. Важно есть хлеб, крупы, мясо.

При общем упадке сил важно, чтобы мужчина употреблял продукты, богатые витаминами группы С, Е. К ним относятся листья шпината, печень трески. Также мужчинам очень полезны продукты, которые можно отнести к афродизиакам. Их содержат морепродукты.

"Из морепродуктов это мидии, в первую очередь. Потому что там чего только нет. Это очень полезные продукты. Там все микроэлементы", — поделилась врач.

Также медик рекомендует мужчинам употреблять любые возбуждающие средства, например, чеснок. Она напомнила, что можно есть этот овощ для поднятия общего иммунитета в капсулах без запаха, дезодорированный, который также может быть полезен.

Врач посоветовала мужчинам употреблять любую зелень (укроп, петрушку, кинзу, базилик, любисток). Также пользу принесут приправы, семечки.

"Самое главное, если употреблять нормальное растительное масло, там находится, в том числе, противохолестериновый комплекс. Если сосуды в организме любого человека (мужчины и женщины) забиты и кровеносная система работает с напряжением, то, естественно, никакое либидо не работает так, как хотелось бы, и даже если либидо есть, то организм не может выполнить те функции, которые либидо должны поднять. А здесь как раз нужно чтобы сосуды были чистыми. Это чеснок и всевозможные настойки из чеснока, чесночные приправы и так далее", — объяснила Никитина.

Врач напомнила, что мужчинам не рекомендуется употреблять пиво, поскольку в нём находится комплекс фитоэстрогенов. Они оказывают плохое влияние на мужской организм. Появляется ожирение в области

живота, накапливаются женские гормоны.

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