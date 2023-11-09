Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на Управление республиканского Роспотребнадзора. Пока в Татарстане зарегистрированы 24 случая заболевания.
В этом году сообщения о первых вспышках гриппа А (H3N2) появились в начале ноября. В Тюменской области гонконгский грипп обнаружили у двоих детей и одного взрослого. Все они не были привиты. Далее пациентов с этим штаммом нашли в Сахалинской, Орловской, Амурской областях, в Забайкалье и в Пермском крае.
Многие эксперты, комментируя ситуацию с гриппом А (H3N2), сходятся во мнении, что заболевание не опаснее остальных гриппов типа А, но достоверные оценки можно будет делать только по итогам сезона. В частности, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение о том, что мы вряд ли увидим "большую эпидемию", поскольку ничего принципиально нового в штамме А (H3N2) нет, а против вируса существует вакцина.
Современная вакцина, упомянутая Анатолием Альтштейном, обладает компонентами как гриппа А, так и гриппа В. В большинстве случаев она помогает избежать тяжелого течения заболевания. Но всё же вирусологи отмечают, что мы имеем дело с разновидностью гриппа группы А. В отличие от распространённого гриппа В, он протекает тяжелее. Если его симптомы не ослабевают в течение 3-4 суток, то больному назначают антибиотики, так как с большой вероятностью в такой ситуации к вирусной инфекции присоединилась ещё и бактериальная.
Для гонконгский гриппа характерны следующие симптомы:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.