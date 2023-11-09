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Новые случаи заражения гонконгским гриппом выявили в Татарстане

2:01
Здоровье

Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на Управление республиканского Роспотребнадзора. Пока в Татарстане зарегистрированы 24 случая заболевания.

Новые случаи заражения гонконгским гриппом выявили в Татарстане
Фото: http://healthexpress.ba/

В этом году сообщения о первых вспышках гриппа А (H3N2) появились в начале ноября. В Тюменской области гонконгский грипп обнаружили у двоих детей и одного взрослого. Все они не были привиты. Далее пациентов с этим штаммом нашли в Сахалинской, Орловской, Амурской областях, в Забайкалье и в Пермском крае.

Многие эксперты, комментируя ситуацию с гриппом А (H3N2), сходятся во мнении, что заболевание не опаснее остальных гриппов типа А, но достоверные оценки можно будет делать только по итогам сезона. В частности, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение о том, что мы вряд ли увидим "большую эпидемию", поскольку ничего принципиально нового в штамме А (H3N2) нет, а против вируса существует вакцина.

Современная вакцина, упомянутая Анатолием Альтштейном, обладает компонентами как гриппа А, так и гриппа В. В большинстве случаев она помогает избежать тяжелого течения заболевания. Но всё же вирусологи отмечают, что мы имеем дело с разновидностью гриппа группы А. В отличие от распространённого гриппа В, он протекает тяжелее. Если его симптомы не ослабевают в течение 3-4 суток, то больному назначают антибиотики, так как с большой вероятностью в такой ситуации к вирусной инфекции присоединилась ещё и бактериальная.

Для гонконгский гриппа характерны следующие симптомы:

  • недомогание и слабость;
  • ломота;
  • головные боли;
  • боли в мышцах;
  • высокая температура;
  • першение в горле и сухой кашель.

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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