Диета может привести к обратному результату — лишним килограммам, если соблюдать ее слишком строго. О том, чего не стоит делать, желая похудеть, рассказала американский диетолог Шайла Кадоган.
Прежде всего, нельзя делить продукты на "хорошие" и "плохие". Такой подход не поможет сбросить вес, заметила специалист. Более того, он может спровоцировать расстройство пищевого поведения. В таких случаях человек, используя только "хорошие" продукты, может переедать даже с их помощью.
Главное свойство любого продукта — насыщение организма энергией. Употребляя только хорошую еду и жестко исключая мучное и сладкое, человек будет недобирать энергии. Кроме того, плохие продукты станут более желанными, как и все запретное.
Кроме того, от ограничений будет страдать и нервная система. Итогом могут стать булимия и компульсивное переедание. Между тем любое ограничение неизбежно чревато срывами и следующим за ним чувством вины. Здесь сделает свое дело привычка заедать стресс, итогом чего и станут лишние килограммы.
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