Men’s Health: чаще всего мужчины беспокоятся о деньгах

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Журнал Men's Health навал самую распространённую причину тревоги у мужчин. Как выяснили исследователи, большинство мужчин регулярно испытывают тревогу. Причём, самой частой причиной для их беспокойства названы деньги.

Фото: openverse.org by ChrisHConnelly is licensed under CC BY 2.0.

Исследование проводилось на данных опроса 1512 американцев. Согласно опубликованным данным, за последние две недели 59% опрошенных хотя бы несколько раз беспокоились о чём-либо. В то же время, 54% опрошенных ощущали симптомы депрессии.

По результатам опроса, самым распространённым поводом для тревоги оказались деньги — этот вариант указали 40% респондентов. Ещё 35% опрошенных назвали личную жизнь, 12% — работу и 10% — новости и события в мире.

Кроме того, указывается, что, что, хотя мужчины часто и испытывают негативные эмоции, они редко обсуждают это между собой. В основном, такая особенность фиксируется в возрастной группе 60 лет и старше. Среди них каждый второй никогда не говорил другим мужчинам о своих переживаниях, тогда как среди людей в возрасте от 30 до 40 лет таких почти в два раза меньше — всего 27%.