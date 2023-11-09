Журнал Men's Health навал самую распространённую причину тревоги у мужчин. Как выяснили исследователи, большинство мужчин регулярно испытывают тревогу. Причём, самой частой причиной для их беспокойства названы деньги.
Исследование проводилось на данных опроса 1512 американцев. Согласно опубликованным данным, за последние две недели 59% опрошенных хотя бы несколько раз беспокоились о чём-либо. В то же время, 54% опрошенных ощущали симптомы депрессии.
По результатам опроса, самым распространённым поводом для тревоги оказались деньги — этот вариант указали 40% респондентов. Ещё 35% опрошенных назвали личную жизнь, 12% — работу и 10% — новости и события в мире.
Кроме того, указывается, что, что, хотя мужчины часто и испытывают негативные эмоции, они редко обсуждают это между собой. В основном, такая особенность фиксируется в возрастной группе 60 лет и старше. Среди них каждый второй никогда не говорил другим мужчинам о своих переживаниях, тогда как среди людей в возрасте от 30 до 40 лет таких почти в два раза меньше — всего 27%.
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