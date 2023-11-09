Кардиолог Гаврилюк перечислила профессии, которые ведут к летальному исходу

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Наталья Гаврилюк перечислила профессии, представители которых находятся в зоне риска внезапной смерти. Согласно информации КП, в эту группу входят начальники, учителя, врачи и артисты.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Основной причиной внезапных смертей по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания. При этом мужчины более подвержены риску из-за мужских половых гормонов. Кроме того, у мальчиков с детства выше уровень внутреннего напряжения, поскольку с младенчества им внушают "ты же мужчина!" Это может привести к привычке к алкоголю, курению и попыткам расслабиться.

В группе риска по профессиям находятся руководители, врачи, учителя и артисты. Здесь важными факторами являются частота и интенсивность стрессов. Во многих случаях внезапные смерти в этой группе не обходятся без артериальной гипертензии.

Также подвержены риску представители профессий, связанных с частыми стрессами, такие как врачи, учителя и медики.

Однако в большинстве случаев трагический исход можно предотвратить, зная о своей группе риска и обращаясь к врачу вовремя.

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