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Учёные предупредили об опасности кошачьего токсоплазмоза для пожилых людей

1:08
Здоровье

В данном случае речь идет об инфекциях, которые эти домашние питомцы переносят, и источниками которых являются.

Учёные предупредили об опасности кошачьего токсоплазмоза для пожилых людей
Фото: https://s.yimg.com/

Как показали последние научные изыскания специалистов из Европы, одним из распространённых паразитов, который есть у большинства домашних кошек, является Toxoplasma gondii. Согласно результатам исследования, которое проводилось группой ученых из нескольких институтов, токсоплазмы могут стать причиной сразу нескольких недугов:

  • истощения;
  • потери мышечной массы;
  • других признаков "хрупкости" у пожилых.

Медики опровергли тот факт, что инфекция часто протекает бессимптомно.

У некоторых людей это может иметь значительные последствия для здоровья в дальнейшем.

Согласно последним исследованиям, есть данные о количестве заражённых токсоплазмозом пожилых людей.

В мире их свыше 65%, а в Америке — примерно 15%.

Однако самостоятельно назначать себе лечение или принимать какие-то лекарства медики настоятельно отговаривают. Лечить любую инфекцию должны специалисты.

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Токсоплазмоз: диагностика, профилактика, лечение
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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