Учёные предупредили об опасности кошачьего токсоплазмоза для пожилых людей

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В данном случае речь идет об инфекциях, которые эти домашние питомцы переносят, и источниками которых являются.

Фото: https://s.yimg.com/

Как показали последние научные изыскания специалистов из Европы, одним из распространённых паразитов, который есть у большинства домашних кошек, является Toxoplasma gondii. Согласно результатам исследования, которое проводилось группой ученых из нескольких институтов, токсоплазмы могут стать причиной сразу нескольких недугов:

истощения;

потери мышечной массы;

других признаков "хрупкости" у пожилых.

Медики опровергли тот факт, что инфекция часто протекает бессимптомно.

У некоторых людей это может иметь значительные последствия для здоровья в дальнейшем.

Согласно последним исследованиям, есть данные о количестве заражённых токсоплазмозом пожилых людей.

В мире их свыше 65%, а в Америке — примерно 15%.

Однако самостоятельно назначать себе лечение или принимать какие-то лекарства медики настоятельно отговаривают. Лечить любую инфекцию должны специалисты.

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Токсоплазмоз: диагностика, профилактика, лечение