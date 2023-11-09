В данном случае речь идет об инфекциях, которые эти домашние питомцы переносят, и источниками которых являются.
Как показали последние научные изыскания специалистов из Европы, одним из распространённых паразитов, который есть у большинства домашних кошек, является Toxoplasma gondii. Согласно результатам исследования, которое проводилось группой ученых из нескольких институтов, токсоплазмы могут стать причиной сразу нескольких недугов:
Медики опровергли тот факт, что инфекция часто протекает бессимптомно.
У некоторых людей это может иметь значительные последствия для здоровья в дальнейшем.
Согласно последним исследованиям, есть данные о количестве заражённых токсоплазмозом пожилых людей.
В мире их свыше 65%, а в Америке — примерно 15%.
Однако самостоятельно назначать себе лечение или принимать какие-то лекарства медики настоятельно отговаривают. Лечить любую инфекцию должны специалисты.
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