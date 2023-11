Your browser does not support the audio element.

По данным статистики, не каждая женщина в своей жизни испытывает оргазм и удовольствие от интимной близости. Это зависит не только от ее собственных особенностей, навыков и знаний, но также от того, как партнер себя ведет в постели. Если отношения строятся на гармонии, взаимном доверии и открытости, то женщины не стесняются выражать свои сексуальные предпочтения. Однако бывает и так, что женщина может чувствовать сомнения, не знать своего тела или бояться обсуждать сексуальные вопросы.

Фото: openverse "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.