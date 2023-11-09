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Испанские врачи составили список самых эрогенных зон у женщин

3:37
Здоровье

По данным статистики, не каждая женщина в своей жизни испытывает оргазм и удовольствие от интимной близости. Это зависит не только от ее собственных особенностей, навыков и знаний, но также от того, как партнер себя ведет в постели. Если отношения строятся на гармонии, взаимном доверии и открытости, то женщины не стесняются выражать свои сексуальные предпочтения. Однако бывает и так, что женщина может чувствовать сомнения, не знать своего тела или бояться обсуждать сексуальные вопросы.

Испанские врачи составили список самых эрогенных зон у женщин
Фото: openverse "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Именно для таких случаев испанские врачи подготовили небольшое руководство для мужчин. Важно знать, какие зоны женского тела считаются эрогенными и что может привести женщину к оргазму.

Мозг

Это, безусловно, самая важная эрогенная зона у каждой женщины. Не зря существует выражение "у меня голова болит", которое часто используется в контексте отсутствия желания на интимное близость. На самом деле, проблема заключается не только в головной боли, но и в других факторах, которые могут влиять на настроение женщины, такие как плохое самочувствие, усталость, заботы о детях или отсутствие доверия к партнеру. Все это может привести к отсутствию сексуального возбуждения, что в свою очередь влияет на достижение оргазма. Поэтому важно помочь женщине расслабиться, подарить ей положительные эмоции, чтобы создать эмоциональную близость между партнерами.

В таких случаях хорошо работают горячие ванны, расслабляющие массажи и романтические ужины. После таких заботливых знаков внимания женщина обычно чувствует большее желание и привлекательность к своему партнеру. Ведь сексуальное возбуждение начинается в уме.

Глаза

Как и у мужчин, глаза у женщин играют важную роль в проявлении сексуального интереса. Часто сексуальное возбуждение можно увидеть по изменению зрачков. Женщина подсознательно чувствует ваши настроения, поэтому важно обращать внимание на ее взгляд. Поддерживайте визуальный контакт, нежно прикасайтесь к ее лицу, а иногда можно даже поцеловать ее веки, так как эта часть тела очень чувствительна к поцелуям.

Шея

Шея считается одной из самых чувственных эрогенных зон у женщин. Ее можно стимулировать легкими прикосновениями руками или поцелуями. Теплое дыхание и легкое движение от губ вниз также могут приносить удовольствие.

Уши

Более точно, кожа за ушами является тонкой и чувствительной эрогенной зоной. Поцелуи, ласки и дыхание в этой области могут помочь раскрыть сексуальный потенциал партнерши.

Губы

Статистика показывает, что в долгосрочных отношениях количество поцелуев между партнерами может уменьшаться. Однако поцелуи в губы остаются одними из самых возбуждающих проявлений привлечения друг к другу. Этот физический контакт возбуждает как мужчин, так и женщин.

Запястья

Не следует игнорировать руки. Внутренняя сторона запястья может быть чувствительной зоной, и нежные прикосновения губами могут вызвать у женщины сексуальное влечение.

Спина и нижняя часть живота

И, наконец, переход к спине и нижней части живота может быть правильным шагом. Поцелуи, легкие массажи и ласки в этой области могут вызвать приятные ощущения и мурашки по всему телу женщины.

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Секретная эрогенная зона на теле женщины | 18+
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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