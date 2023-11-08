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Диетолог назвал три продукта, которые снижают либидо

1:48
Здоровье

Наше физическое состояние напрямую влияет на возможности организма. Мы то, что мы едим. О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог назвал три продукта, которые снижают либидо
Фото: https://firstthings.org/7-tips-for-couples-who-work-together/
  • Алкоголь. Алкоголь значительно снижает уровень тестостерона в организме, уменьшает половую активность. К тому же от алкоголя страдает весь организм, ухудшается работа внутренних органов. Стоит попробовать заменить алкоголь полезными напитками во время романтического ужина, первоначальное эмоциональное возбуждение, которое дают спиртные напитки, вполне может аукнуться в будущем.
  • Красное мясо. Чрезмерное употребление мяса опасно прежде всего для сердечно-сосудистой системы, провоцирует ожирение, диабет — все эти заболевания точно не добавят вам возможностей. Впрямую на ухудшение работы мочеполовой системы влияют антибиотики и гормоны, которые присутствуют в мясе. Эти компоненты нарушают естественный гормональный фон человека.
  • Сахар и сладкие напитки. Мы значительно превышаем суточную норму потребления сахара. Эта привычка существенно негативно влияет на общее состояние здоровья и сосудов, снижает уровень тестостерона, но увеличивает уровень эстрогена. Употребление сладкой газировки приводит к развитию метаболического синдрома, основными проявлениями которого являются: повышенная утомляемость, апатия, излишний аппетит, головные боли. Естественно, что такого рода симптомы не добавят настроения.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Алексеев Александр
Специализируется на лечении андрологических, урологических заболеваний и сексологических расстройств, в том числе заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП), заболеваний предстательной железы (простатит, аденома), мужского бесплодия и эректильной дисфункции, воспалительных заболеваний уретры, мочевого пузыря, почек, заболеваний органов мошонки и мочекаменной болезни
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Проводит кольпоскопию, лечение эрозии шейки матки, удаление доброкачественных образований, взятие биопсии, наложение швов на шейку матки, пластику половых губ, исследование и коррекцию гормонального фона
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