Диетолог назвал три продукта, которые снижают либидо

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наше физическое состояние напрямую влияет на возможности организма. Мы то, что мы едим. О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: https://firstthings.org/7-tips-for-couples-who-work-together/

Алкоголь. Алкоголь значительно снижает уровень тестостерона в организме, уменьшает половую активность. К тому же от алкоголя страдает весь организм, ухудшается работа внутренних органов. Стоит попробовать заменить алкоголь полезными напитками во время романтического ужина, первоначальное эмоциональное возбуждение, которое дают спиртные напитки, вполне может аукнуться в будущем.

Красное мясо. Чрезмерное употребление мяса опасно прежде всего для сердечно-сосудистой системы, провоцирует ожирение, диабет — все эти заболевания точно не добавят вам возможностей. Впрямую на ухудшение работы мочеполовой системы влияют антибиотики и гормоны, которые присутствуют в мясе. Эти компоненты нарушают естественный гормональный фон человека.

Сахар и сладкие напитки. Мы значительно превышаем суточную норму потребления сахара. Эта привычка существенно негативно влияет на общее состояние здоровья и сосудов, снижает уровень тестостерона, но увеличивает уровень эстрогена. Употребление сладкой газировки приводит к развитию метаболического синдрома, основными проявлениями которого являются: повышенная утомляемость, апатия, излишний аппетит, головные боли. Естественно, что такого рода симптомы не добавят настроения.

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