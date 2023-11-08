Зубная нить (или флосс) является важным инструментом для поддержания здоровья полости рта и предотвращения различных проблем, таких как кариес, болезни десен и неприятный запах изо рта. Нить помогает удалить налет и остатки пищи из межзубных пространств, где обычная зубная щетка не может достичь. Важно правильно выбрать и использовать зубную нить для максимальной эффективности, сообщает RuNews24.ru.
В России зубную нить обычно относят к дополнительным средствам гигиены, в то время как в Европе и на Западе она считается основным средством для очистки межзубных пространств. Зубная нить особенно рекомендуется для следующих групп людей:
Вощеные нити покрыты воском, что облегчает их скольжение и позволяет легко проникать в узкие межзубные промежутки. Эти нити подходят для тех, у кого мало опыта использования флосса и зубы стоят плотно. Они также могут иметь различные пропитки, такие как хлоргексидин, экстракты лекарственных трав, калий, кальций, фтор, ментол или мята для дополнительных преимуществ.
Невощенные нити не имеют воска и обычно являются негладкими. Они лучше захватывают большую площадь для очистки и рекомендуются тем, кто имеет опыт использования зубной нити. Однако они могут расслаиваться в процессе использования, особенно если между зубами очень узкие промежутки.
Помимо типа нити, форма также имеет значение. Плоские нити хорошо подходят для узких межзубных промежутков, ленточные — для крупных промежутков, а круглые — для широких промежутков.
Правильное использование зубной нити важно для избегания повреждения десен. Вот основные шаги:
Важно помнить, что использование зубной нити следует избегать в случае серьезных заболеваний десен, сопровождающихся отеком и кровоточивостью, а также после хирургических вмешательств на деснах. Уточните свои индивидуальные потребности и предпочтения со стоматологом.
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