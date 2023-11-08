Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, молодая женщина из Шотландии сообщила, что цвет ее кожи стал оранжевым из-за того, что она употребляла по 10 морковок ежедневно.
"Когда я начала соблюдать диету, я добавила морковь в свой рацион, но изначально это было всего одна или две морковки в день. В какой-то момент я начала употреблять по десять морковок каждый день", — рассказала Дена Рендалл, 21-летняя жительница Эдинбурга.
Девушка осознала изменение своего внешнего вида только после того, как окружающие начали интересоваться, как она достигла такого необычного загара. Вскоре выяснилось, что причиной этого стало накопление в организме каротинемии — пигмента, придающего моркови ее характерный цвет.
Стоит отметить, что это состояние, хоть и вызывает необычные изменения во внешности, не является опасным для здоровья человека. Последствия каротинемии можно легко устранить, достаточно просто уменьшить количество употребляемой моркови.
Дена Рендалл приняла меры: она сократила количество моркови в своей диете, но не отказалась от нее полностью.
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