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Терапевт отговорила пить антибиотики без назначения врача

1:16
Здоровье

Кардиолог-терапевт Елена Быстрова, работающая в сети медицинских клиник под названием "Неболит", поделилась информацией о потенциальных последствиях употребления антибиотиков без предварительной консультации у врача.

Терапевт отговорила пить антибиотики без назначения врача
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

В разговоре с "Вечерней Москвой" доктор подчеркнула, что неразумное употребление антибиотиков может негативно сказаться на общем состоянии здоровья человека и вызвать серьезные проблемы.

Она выразила озабоченность тем, что многие люди сами назначают себе антибиотики в надежде на их эффективное воздействие, но потом удивляются, почему лечение не приносит ожидаемых результатов. По словам доктора, основной ошибкой здесь является то, что антибиотики не оказывают воздействия на вирусы, а предназначены для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьезными и часто требуют профессионального вмешательства в лечебный процесс.

Быстрова также отметила, что решение о применении антибиотиков всегда должно приниматься врачом и контролироваться им, так как оно зависит от различных факторов, включая диагноз, степень тяжести инфекции, индивидуальные особенности пациента и результаты лабораторных исследований.

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Антибиотики: для чего нужны и как работают. Польза и вред антибиотиков / Доктор Виктор
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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