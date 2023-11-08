Кардиолог-терапевт Елена Быстрова, работающая в сети медицинских клиник под названием "Неболит", поделилась информацией о потенциальных последствиях употребления антибиотиков без предварительной консультации у врача.
В разговоре с "Вечерней Москвой" доктор подчеркнула, что неразумное употребление антибиотиков может негативно сказаться на общем состоянии здоровья человека и вызвать серьезные проблемы.
Она выразила озабоченность тем, что многие люди сами назначают себе антибиотики в надежде на их эффективное воздействие, но потом удивляются, почему лечение не приносит ожидаемых результатов. По словам доктора, основной ошибкой здесь является то, что антибиотики не оказывают воздействия на вирусы, а предназначены для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьезными и часто требуют профессионального вмешательства в лечебный процесс.
Быстрова также отметила, что решение о применении антибиотиков всегда должно приниматься врачом и контролироваться им, так как оно зависит от различных факторов, включая диагноз, степень тяжести инфекции, индивидуальные особенности пациента и результаты лабораторных исследований.
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