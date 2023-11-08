Стоматолог Лилия Кузьменкова рассказала о возможности роста третьего набора зубов. Эту информацию предоставило интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Она сообщила, что японские ученые разработали лекарство, способное содействовать выращиванию новых зубов. Исследования показали, что у человека существуют предпосылки для возникновения третьего набора зубов.
Стоматолог объяснила, что разработанный в Японии препарат блокирует определенный белок, что открывает путь для роста новых зубов. Однако стоит отметить, что на данный момент данная методика применима только при врожденных патологиях.
Кузьменкова также упомянула, что и в России применяются экспериментальные технологии в стоматологии. Это включает в себя использование гелевых биорегенерантов для восстановления тканей пародонта и возможность повторного использования удаленных зубов.
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