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Стоматолог сообщил о возможности отрастить третий комплект зубов

0:59
Здоровье

Стоматолог Лилия Кузьменкова рассказала о возможности роста третьего набора зубов. Эту информацию предоставило интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Стоматолог сообщил о возможности отрастить третий комплект зубов
Фото: Нейросеть Шедеврум

Она сообщила, что японские ученые разработали лекарство, способное содействовать выращиванию новых зубов. Исследования показали, что у человека существуют предпосылки для возникновения третьего набора зубов.

Стоматолог объяснила, что разработанный в Японии препарат блокирует определенный белок, что открывает путь для роста новых зубов. Однако стоит отметить, что на данный момент данная методика применима только при врожденных патологиях.

Кузьменкова также упомянула, что и в России применяются экспериментальные технологии в стоматологии. Это включает в себя использование гелевых биорегенерантов для восстановления тканей пародонта и возможность повторного использования удаленных зубов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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