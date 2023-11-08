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Диетолог выявил три ошибки в питании, приводящие к раку

3:30
Здоровье

Онкологические заболевания, безусловно, являются одной из самых страшных групп болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск заболеть раком существует у пятой части взрослого населения нашей планеты, как предупреждает диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог выявил три ошибки в питании, приводящие к раку
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Это серьезное заболевание, требующее немедленного лечения. Именно поэтому врачи настаивают на необходимости регулярных медицинских обследований, так как ранняя диагностика играет важную роль и повышает шансы на успешное лечение. Как подтверждает Кабанов, рекомендуется как минимум раз в год проходить соответствующие медицинские анализы.

Питание и онкозаболевания

Помимо профилактических осмотров и серьезного подхода к лечению, правильное питание и образ жизни также играют значительную роль в профилактике онкологии.

Как отмечает Кабанов, питание и образ жизни могут снизить риск развития рака на несколько процентов, хотя это менее важный фактор по сравнению с медицинскими аспектами.

Неправильное питание может иметь отложенные последствия, и его воздействие накапливается со временем. Мы обычно спокойно употребляем привычные продукты, не задумываясь о том, что нездоровое питание может увеличивать риск развития рака.

Важно знать, какие главные ошибки в питании могут увеличить вероятность заболеть раком. Кабанов выделяет два типа диет, которые могут увеличивать этот риск: "западную диету" и "диету бедняков".

Ошибка № 1:

Западная диета. Эта диета характеризуется потреблением множества мясных продуктов, богатых животными жирами, а также содержанием избыточных сахара, соли и переработанных продуктов. В такой диете ограничено потребление клетчатки, так как в рационе недостаток овощей и фруктов.

Ошибка № 2:

Диета бедняков. Этой диеты придерживаются люди с невысоким доходом, которые вынуждены ограничивать свой рацион из-за финансовых ограничений. В таком случае основу рациона составляют дешевые продукты низкого качества, такие как фастфуд, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и молочная продукция низкого качества.

Ошибка № 3:

Лишний вес. Любое питание и образ жизни, приводящие к ожирению, увеличивают риск развития рака. Важно следить за калорийностью пищи, избегать избыточного потребления сладостей, сладких газированных напитков и выпечки. Лишний вес, особенно при малоподвижном образе жизни, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Что же делать?

Для снижения риска заболевания раком следует придерживаться рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора и внедрять постепенно здоровые пищевые привычки. В рационе следует уделять внимание овощам и фруктам, предпочитать цельные растительные продукты, использовать в рационе растительные жиры и ограничить потребление красного мяса, колбас и фастфуда. Важно поддерживать баланс между белками, жирами и углеводами, а также вести активный образ жизни, следить за массой тела и проходить регулярные медицинские осмотры. Эти меры могут значительно снизить риск развития рака.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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