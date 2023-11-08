Онкологические заболевания, безусловно, являются одной из самых страшных групп болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск заболеть раком существует у пятой части взрослого населения нашей планеты, как предупреждает диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Это серьезное заболевание, требующее немедленного лечения. Именно поэтому врачи настаивают на необходимости регулярных медицинских обследований, так как ранняя диагностика играет важную роль и повышает шансы на успешное лечение. Как подтверждает Кабанов, рекомендуется как минимум раз в год проходить соответствующие медицинские анализы.
Помимо профилактических осмотров и серьезного подхода к лечению, правильное питание и образ жизни также играют значительную роль в профилактике онкологии.
Как отмечает Кабанов, питание и образ жизни могут снизить риск развития рака на несколько процентов, хотя это менее важный фактор по сравнению с медицинскими аспектами.
Неправильное питание может иметь отложенные последствия, и его воздействие накапливается со временем. Мы обычно спокойно употребляем привычные продукты, не задумываясь о том, что нездоровое питание может увеличивать риск развития рака.
Важно знать, какие главные ошибки в питании могут увеличить вероятность заболеть раком. Кабанов выделяет два типа диет, которые могут увеличивать этот риск: "западную диету" и "диету бедняков".
Ошибка № 1:
Западная диета. Эта диета характеризуется потреблением множества мясных продуктов, богатых животными жирами, а также содержанием избыточных сахара, соли и переработанных продуктов. В такой диете ограничено потребление клетчатки, так как в рационе недостаток овощей и фруктов.
Ошибка № 2:
Диета бедняков. Этой диеты придерживаются люди с невысоким доходом, которые вынуждены ограничивать свой рацион из-за финансовых ограничений. В таком случае основу рациона составляют дешевые продукты низкого качества, такие как фастфуд, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и молочная продукция низкого качества.
Ошибка № 3:
Лишний вес. Любое питание и образ жизни, приводящие к ожирению, увеличивают риск развития рака. Важно следить за калорийностью пищи, избегать избыточного потребления сладостей, сладких газированных напитков и выпечки. Лишний вес, особенно при малоподвижном образе жизни, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Для снижения риска заболевания раком следует придерживаться рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора и внедрять постепенно здоровые пищевые привычки. В рационе следует уделять внимание овощам и фруктам, предпочитать цельные растительные продукты, использовать в рационе растительные жиры и ограничить потребление красного мяса, колбас и фастфуда. Важно поддерживать баланс между белками, жирами и углеводами, а также вести активный образ жизни, следить за массой тела и проходить регулярные медицинские осмотры. Эти меры могут значительно снизить риск развития рака.
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