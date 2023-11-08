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Men's Health: Сексологи рассказали мужчинам о трех способах усилить оргазм

1:07
Здоровье

Сексолог Арлин Голдман и сексопатолог Алекс Роббой поделились информацией о трех способах, с помощью которых мужчины могут достичь более насыщенного оргазма. Об этом сообщает журнал Men's Health.

Men's Health: Сексологи рассказали мужчинам о трех способах усилить оргазм
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Голдман предложила во время интима обратить внимание на стимуляцию области между половым членом и анусом. Она объяснила, что данная зона обладает множеством нервных окончаний и является довольно чувствительной. Эксперт также советует сосредоточиться на дыхании и физических ощущениях.

"Дышите медленно и глубоко. Это способствует увеличению поступления кислорода в область гениталий, что сделает оргазм более интенсивным", — советует Голдман.

Он предлагает мужчинам, приближаясь к оргазму, выполнять упражнения Кегеля, а именно сжимать и расслаблять лобково-копчиковую мышцу. Эксперт сравнивает это действие с остановкой мочеиспускания. Сексопатолог утверждает, что данный метод способствует разнообразию сексуальной жизни.

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Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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