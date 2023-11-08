Men's Health: Сексологи рассказали мужчинам о трех способах усилить оргазм

Сексолог Арлин Голдман и сексопатолог Алекс Роббой поделились информацией о трех способах, с помощью которых мужчины могут достичь более насыщенного оргазма. Об этом сообщает журнал Men's Health.
Голдман предложила во время интима обратить внимание на стимуляцию области между половым членом и анусом. Она объяснила, что данная зона обладает множеством нервных окончаний и является довольно чувствительной. Эксперт также советует сосредоточиться на дыхании и физических ощущениях.
"Дышите медленно и глубоко. Это способствует увеличению поступления кислорода в область гениталий, что сделает оргазм более интенсивным", — советует Голдман.
Он предлагает мужчинам, приближаясь к оргазму, выполнять упражнения Кегеля, а именно сжимать и расслаблять лобково-копчиковую мышцу. Эксперт сравнивает это действие с остановкой мочеиспускания. Сексопатолог утверждает, что данный метод способствует разнообразию сексуальной жизни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.