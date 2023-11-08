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В Малом театре рассказали о состоянии актёра Юрия Соломина: "Пока что работает удалённо"

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Здоровье

Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного актёра Юрия Соломина.

В Малом театре рассказали о состоянии актёра Юрия Соломина: "Пока что работает удалённо"
Фото: ВК-аккаунт Юрия Соломина

В Малом театре рассказали, что Юрий Соломин пошёл на поправку. Он находится в палате интенсивной терапии.

Коллеги актёра опровергли информацию о том, что Соломин находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина заверила, что 88-летний артист перенёс инсульт в лёгкой форме.

"Состояние у него стабильное. Пока что работает удалённо. Ему всё лучше", — цитирует слова Галыгиной "Газета.Ru".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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