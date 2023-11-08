Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного актёра Юрия Соломина.
В Малом театре рассказали, что Юрий Соломин пошёл на поправку. Он находится в палате интенсивной терапии.
Коллеги актёра опровергли информацию о том, что Соломин находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина заверила, что 88-летний артист перенёс инсульт в лёгкой форме.
"Состояние у него стабильное. Пока что работает удалённо. Ему всё лучше", — цитирует слова Галыгиной "Газета.Ru".
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